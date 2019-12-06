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На МКАД произошло ДТП с участием трех лосей

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В результате происшествия два лося погибли на месте.

На МКАД произошло ДТП с участием трех лосей. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. На 32-м километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей, которые перебегали дорогу. В результате происшествия два лося погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал. Межрайонная природоохранная прокуратура столицы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных.

Ранее мы сообщали, что в Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: автомобиль, дтп, лоси, мкад, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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