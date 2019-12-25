Пенсионер из Петербурга выиграл в лотерее 10 млн рублей благодаря забытому билету

Победитель решил вложить средства в покупку жилья.

Пожилой петербуржец стал обладателем суперприза в 10 млн рублей в моментальной лотерее "Честная цена". Счастливый билет оказался в пачке, которую пенсионер купил ещё в июле, сообщили в пресс‑службе оператора всероссийских гослотерей "Национальная Лотерея".

Мужчина решил проверить билеты лишь спустя несколько месяцев и понял, что стал обладателей крупного денежного выигрыша. По словам победителя, он увлекается лотереями с 15 лет. До этого самым крупным его выигрышем были 270 тысяч рублей, так что нынешний приз стал для него настоящим событием.

Сейчас мужчина обдумывает, как лучше распорядиться деньгами. Его главная цель — решить жилищный вопрос: ранее у него сгорело жильё. Пенсионер планирует купить квартиру в Санкт‑Петербурге.

Ранее мы сообщали, что петербуржец выиграл 20 млн рублей в лотерею после вещего сна.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)