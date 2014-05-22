Петербуржец выиграл 20 миллионов рублей в лотерею после вещего сна

Победитель решил вложить средства в строительство дома и благотворительность.

Житель Санкт-Петербурга выиграл 20 миллионов рублей в лотерею "12 Добрых дел", купив билет после необычного сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея", организованных Министерством финансов РФ.

Николай из Санкт-Петербурга не считает себя суеверным человеком и редко обращает внимание на знаки судьбы. Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет лотерее. пресс-служба "Национальных Лотерей"

Победитель уже определился с планами на крупный выигрыш. По его словам, он направит средства на строительство дома и благотворительность. Интересно, что идея такого распределения денег также пришла к нему во сне.

Ранее Piter.TV сообщал, что жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею.

Фото: pxhere.com