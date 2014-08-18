Мужчина выиграл суперприз в размере 33,298 млн рублей.

Житель Москвы выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Мужчина выиграл суперприз в размере 33,298 млн рублей. В этой лотерее можно было выиграть двумя способами: угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. По словам победителя, до этого ему часто удавалось удачно угадывать комбинации чисел в лотерейных билетах с выигрышами от 10 до 350 тысяч рублей.

Житель столицы собирается потратить деньги на улучшение жилищных условий и покупку автомобиля. Он также планирует вложить деньги в образование детей в будущем. Отмечается, что мужчина раньше работал в госслужбе, а сейчас вместе с супругой воспитывает двоих детей.

