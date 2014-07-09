Житель Новосибирской области выиграл в лотерею семь миллионов рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".

Отмечается, что мужчина купил лотерейный билет за 20 рублей и стал обладателем суперприза в размере 7 030 621 рубля. Сам победитель рассказал, что до этого ему никогда не везло, а максимальный выигрыш составлял 500 рублей. Он также добавил, что накануне розыгрыша у него было предчувствие чего-то хорошего.

Победитель лотереи рассказал, что сначала купил пять билетов, но потом решил взять еще один. Этот билет принес ему победу. Мужчина собирается помочь детям с ипотекой, а также планирует отправиться с женой в путешествие.

