"Увидела вещий сон": россиянка выиграла в лотерею 23 млн рублей

Россиянка выиграла 23 млн рублей. В "Столото" рассказали, что перед выигрышем женщина увидела "вещий сон". Счастливицей оказалась жительница Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Суперприз в размере 22 млн 987 тыс. рублей был в 351657-м тираже лотереи "Рапидо Про". По словам победительницы Натальи Плехановой, в ее опыте только положительные примеры: первые выигрыши составляли 1500 рублей, затем выросли до 8 тыс. рублей, а перед крупной победой ей приснился сон, который, согласно народной примете, предвещает прибыль.
Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам.
Наталья Плеханова, жительница Свердловской области
Известно, что женщина трудится в госсекторе и воспитывает троих детей, в свободное от работы время ездит на дачу. Поделилась, что на 23 млн рублей планирует приобрести сыну автомобиль, а также вложить деньги в недвижимость.
Ранее сообщалось, что трое россиян из Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей выиграли миллиард рублей в "Русском лото".
