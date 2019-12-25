"Увидела вещий сон": россиянка выиграла в лотерею 23 млн рублей
Сегодня, 16:09
у нее большой и положительный опыт участия в лотереях.

Россиянка выиграла 23 млн рублей. В "Столото" рассказали, что перед выигрышем женщина увидела "вещий сон". Счастливицей оказалась жительница Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Суперприз в размере 22 млн 987 тыс. рублей был в 351657-м тираже лотереи "Рапидо Про". По словам победительницы Натальи Плехановой, в ее опыте только положительные примеры: первые выигрыши составляли 1500 рублей, затем выросли до 8 тыс. рублей, а перед крупной победой ей приснился сон, который, согласно народной примете, предвещает прибыль. 

Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам.

Наталья Плеханова, жительница Свердловской области 

Известно, что женщина трудится в госсекторе и воспитывает троих детей, в свободное от работы время ездит на дачу. Поделилась, что на 23 млн рублей планирует приобрести сыну автомобиль, а также вложить деньги в недвижимость. 

Ранее сообщалось, что трое россиян из Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей выиграли миллиард рублей в "Русском лото".

