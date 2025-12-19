Трое россиян разделили между собой миллиард рублей в новогоднем "Русском лото"

Победителями стали жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.

В четверг, 1 января, всероссийская государственная тиражная лотерея "Русское лото" подвела итоги розыгрыша. Об этом сообщается в официальном telegram-канале распространителе гослотерей в России.

Уточняентся, что впервые выигрыш между собой разделили сразу три участника.

По предварительным данным, лотерейные билеты, которые принесли своим обладателям по 333 333 333 ₽ были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях!

Стоит отметить, что вероятность выиграть миллиард рублей одному человеку, составляет более 60%, двоим или более — 40%.

Ранее мы сообщали о том, что охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею. Отмечается, что мужчина по имени Алексей в декабре выиграл суперприз 60 млн рублей. До этого в ноябре он стал обладателем приза в 10 млн рублей, купив билет моментальной лотереи того же дизайна. Кроме того, оба билеты были куплены в одной и той же точке.

Фото: freepik