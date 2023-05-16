Общая сумма выигрышей составила 70 млн рублей.

Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Отмечается, что мужчина по имени Алексей в декабре выиграл суперприз 60 млн рублей. До этого в ноябре он стал обладателем приза в 10 млн рублей, купив билет моментальной лотереи того же дизайна. Кроме того, оба билеты были куплены в одной и той же точке.

Общая сумма выигрышей составила 70 млн рублей. Победитель лотерей отметил, что распоряжаться деньгами он будет уже в 2026 году. По словам Алексея, незадолго до этого мужчине рассказали, что его знаку зодиака будет везти в наступающем году. По данным оператора "Национальная Лотерея", с января по ноябрь 2025 года в России появилось 883 лотерейных миллионера.

Фото: pxhere.com