Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею
Сегодня, 10:56
Общая сумма выигрышей составила 70 млн рублей.

Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Отмечается, что мужчина по имени Алексей в декабре выиграл суперприз 60 млн рублей. До этого в ноябре он стал обладателем приза в 10 млн рублей, купив билет моментальной лотереи того же дизайна. Кроме того, оба билеты были куплены в одной и той же точке.

Общая сумма выигрышей составила 70 млн рублей. Победитель лотерей отметил, что распоряжаться деньгами он будет уже в 2026 году. По словам Алексея, незадолго до этого мужчине рассказали, что его знаку зодиака будет везти в наступающем году. По данным оператора "Национальная Лотерея", с января по ноябрь 2025 года в России появилось 883 лотерейных миллионера.

Ранее мы сообщали, что житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа.

Фото: pxhere.com

