Житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

В компании заявили, что электромонтажник Евгений выиграл в лотерею более 30 млн рублей. Мужчина участвовал в розыгрыше через мобильное приложение "Столото". По результатам розыгрыша гослотереи "Все или ничего" он выиграл 31 531 470 рублей. Евгений отметил числовую комбинацию в билете наобум, не угадав ни одного числа.

Отмечается, что семья мужчины традиционно участвует в лотереях. Его дедушка выиграл холодильник в советское время. Также сообщается, что победитель купил билет по просьбе матери. Семья планирует потратить выигрыш на покупку квартиры в Краснодарском крае.

Фото: pxhere.com