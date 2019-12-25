Она планирует направить выигрыш на покупку жилья дочери и нового автомобиля себе.

Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей "Столото".

Отмечается, что женщина перед сном купила онлайн билеты лотереи "Спортлото "5 из 36". Ночью она узнала, что выиграла 27,5 млн рублей. Победительница купила билет на три тиража и собиралась узнать итоги на следующее утро. Однако перед сном она решила проверить результаты и узнала о своем выигрыше.

Также сообщается, что до этого жительница Подмосковья выиграла 100 тысяч рублей в другой лотерее. Она планирует направить выигрыш на покупку жилья дочери и нового автомобиля себе.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье домохозяйка выиграла 56 млн рублей в лотерею.

