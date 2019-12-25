Победительница намерена потратить суперприз на погашение ипотечного кредита.

В Подмосковье домохозяйка выиграла 56 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу гослотерею "Столото".

По правилам лотереи "Все или ничего" победителем суперприза станет тот, кто угадает 12 чисел из 24 или не угадает ни одного. Домохозяйка Екатерина выбрала числа автоматическим способом, не угадала ни одного и выиграла 56 077 634 рубля. В пресс-службе "Столото" подчеркнули, что почти полтора года назад девушка выиграла более 622 тысяч рублей в лотерее "Рапидо 2.0".

Екатерина заявила, что намерена потратить суперприз на погашение ипотечного кредита, который брала на строительство дома. Также домохозяйка собирается построить баню и отложить часть денег детям на будущее.

Ранее мы сообщали, что пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей в лотерею.

Фото: pxhere.com