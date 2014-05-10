Отмечается, что в августе нынешнего года прошел розыгрыш более 100 млн рублей.

Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей в лотерею "Мечталлион". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей.

Отмечается, что в августе нынешнего года прошел розыгрыш более 100 млн рублей. Суперприз разделили трое участников лотереи. Одним из них стал пенсионер по имени Анатолий, который купил три билета. Мужчина собирается потратить деньги на ремонт дачи на Черном море, а также на строительство дома сына в Подмосковье и машину для дочери.

Ранее мы сообщали, что в США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов на годовщину свадьбы.

Фото: pxhere.com