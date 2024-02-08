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В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов на годовщину свадьбы
Сегодня, 12:48
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В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов на годовщину свадьбы

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Они решили получить приз в формате единовременной выплаты в размере 1,3 млн долларов

В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов в 25-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщил портал People.

Супруги, проживающие в штате Мичиган, купили лотерейный билет, стели скретч-слои и увидели свой выигрыш. Они решили получить приз в формате единовременной выплаты в размере 1,3 млн долларов. Большую часть выигрыша пара собирается потратить на покупку дома и оплату обучения детей в колледже. Оставшиеся деньги они вложат в инвестиции.

Ранее мы сообщали, что сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.

Фото: pxhere.com

Теги: годовщина свадьбы, лотерея, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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