В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов на годовщину свадьбы

Они решили получить приз в формате единовременной выплаты в размере 1,3 млн долларов

В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов в 25-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщил портал People.

Супруги, проживающие в штате Мичиган, купили лотерейный билет, стели скретч-слои и увидели свой выигрыш. Они решили получить приз в формате единовременной выплаты в размере 1,3 млн долларов. Большую часть выигрыша пара собирается потратить на покупку дома и оплату обучения детей в колледже. Оставшиеся деньги они вложат в инвестиции.

Ранее мы сообщали, что сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.

Фото: pxhere.com