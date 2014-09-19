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Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

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Команда победила в финале впервые с 1960 года.

Сборная США обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по хоккею - 2025. Встреча прошла на "Авичи Арене" в Стокгольме.

Единственную шайбу в ворота соперника забросил форвард Тейдж Томпсон. В основное время команды сыграли по нулям. Для США эта победа стала первой с 1960 года.

Бронзовые медали турнира достались сборной Швеции. Команда разгромила Данию со счетом 6:2.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" разгромила "Каролину", Бобровский отразил 17 бросков.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2025

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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