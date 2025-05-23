"Флорида" разгромила "Каролину", Бобровский отразил 17 бросков

Он провел третий "сухой" матч в плей-офф НХЛ.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Каролиной" со счетом 5:0 во втором матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский помог своей команде добиться успеха. Россиянин отразил все 17 бросков по своим воротам. Он провел третий "сухой" матч в плей-офф. Счет в серии стал 0:2 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 14 матчей и пропустил 30 шайб.

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Видео: YouTube / SPORTSNET