Овечкин показал часы, который ему подарили Малкин и Кросби

Он получил подарок в честь рекорда по голам в НХЛ.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин показал часы, который ему подарили хоккеисты "Питтсбурга" Евгений Малкин и Сидни Кросби. Видео появилось в Telegram-канале спортсмена.

Овечкин получил в подарок от Малкина и Кросби часы Rolex в честь его рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В нынешнем сезоне россиянин побил рекорд бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки, забросив за карьеру 897 шайб. Он поблагодарил своих друзей за подарок.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей и набрал 73 (44+29) очка. В плей-офф Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил "Каролине" в четвертьфинале.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" уступила "Флориде", Свечников отметился передачей.

Видео: Telegram / Alex Ovechkin