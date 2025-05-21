"Каролина" уступила "Флориде", Свечников отметился передачей

"Каролина" проиграла "Флориде" со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 0:1 в пользу "Флориды".
В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 11 матчей и набрал 10 (8+2) очков.
Ранее мы сообщали, что "Флорида" разгромила "Торонто", Бобровский отразил 19 бросков.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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