"Каролина" уступила "Флориде", Свечников отметился передачей

Форвард набрал 10 очков в плей-офф НХЛ.

"Каролина" проиграла "Флориде" со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 0:1 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 11 матчей и набрал 10 (8+2) очков.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" разгромила "Торонто", Бобровский отразил 19 бросков.

Видео: YouTube / SPORTSNET