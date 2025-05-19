"Флорида" разгромила "Торонто", Бобровский отразил 19 бросков

Команда вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Торонто" со счетом 6:1 в седьмом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский помог своей команде добиться победы. Вратарь отразил 19 бросков по своим воротам. "Флорида" выиграла четвертьфинальную серию со счетом 4:3 и вышла в полуфинал, где сыграет с "Каролиной".

В плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 12 матчей, в которых пропустил 28 шайб.

Ранее мы сообщали, что "Виннипег" разгромил "Даллас", Наместников забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET