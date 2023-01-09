"Виннипег" разгромил "Даллас", Наместников забросил шайбу

На счету хоккеиста шесть очков в плей-офф НХЛ.

"Виннипег" одержал разгромную победу над "Далласом" со счетом 4:0 в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. "Даллас" продолжает вести в серии со счетом 3:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Владислав Наместников провел 12 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET