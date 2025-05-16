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Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Вашингтон"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Вашингтон" со счетом 4:1 в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в концовке третьего периода. "Каролина" выиграла серию (4:1) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Флорида" - "Торонто".

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 10 матчей и набрал 9 (8+1) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Куликова помогла "Флориде" разгромить "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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