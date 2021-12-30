Шайба Куликова помогла "Флориде" разгромить "Торонто"

Защитник набрал четыре очка в плей-офф НХЛ.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Торонто" со счетом 6:1 в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Дмитрий Куликов провел 10 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET