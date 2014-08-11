Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Колорадо"

На счету форварда шесть очков в плей-офф НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Каролине" со счетом 2:5 в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря в середине третьего периода. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Каролины".

В нынешнем плей-офф НХЛ Александр Овечкин провел 9 матчей и набрал 6 (5+1) очков.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" одержала победу над "Торонто", Бобровский отразил 23 броска.

Видео: YouTube / SPORTSNET