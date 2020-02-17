Слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею благодаря пауку. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

В ходе очередного тиража лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз в размере чуть более 56 млн рублей. Сообщается, что его выиграл житель Владимирской области. По правилам лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Победитель не угадал ни одного числа.

Также в "Столото" сообщили, что мужчине перед крупным выигрышем приснился сон о лотерейной победе. Кроме того, на следующее утро в ванной он обнаружил большого паука, что, согласно народной примете, считается знаком к деньгам.

