Петербург обошел Москву по тратам на гостиницы

В тройке лидеров по тратам на отели также оказалась Казань.

Осенью 2026 года стоимость проживания в петербургских гостиницах заметно превысила московские показатели. Санкт‑Петербург опередил Москву по среднему чеку за гостиничные услуги, такими данными поделился ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Аналитики оценили заметную разницу в стоимости гостиничных услуг между крупнейшими городами России. В Санкт‑Петербурге средний чек за проживание достиг 17 394 рублей — это существенно выше, чем в Москве, где показатель составил 11 042 рубля. Третью строчку в рейтинге по величине среднего чека за гостиничные услуги заняла Казань (7281 рубля).

А вот анализ трат в ресторанах показал другую картину, где лидером по числу платежей стала Москва, здесь средний чек составил 2274 рубля. Практически на том же уровне оказался показатель Петербурга — 2263 рубля. Далее следуют Нижний Новгород (1996 рублей), Казань (1754 рубля) и Набережные Челны (1676 рублей).

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)