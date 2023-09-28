Прививку от гриппа сделали более 2 млн петербуржцев

В городе функционируют 324 прививочные бригады на 363 объектах.

На текущий момент в Петербурге выполнено 82,5% плана по вакцинации от гриппа. В 2024 году в соответствии с национальным календарем прививок планируется привить 3 миллиона 472 тысячи человек, что составляет 61,6% населения города. Уже вакцинировано более 2 миллионов петербуржцев, что соответствует 48,2% жителей. Эти данные предоставила пресс-служба администрации города, пишет "Петербурский дневник".

В городе функционируют 324 прививочные бригады на 363 объектах. Дополнительно вакцинация проводится в 28 мобильных пунктах, расположенных рядом с 18 станциями метро, тремя железнодорожными вокзалами и другими местами с высокой посещаемостью. Привиться также можно в городских поликлиниках.

Планируется завершить прививочную кампанию до конца ноября, однако конкретные сроки пока не установлены. Например, в прошлом году благоприятная эпидемиологическая обстановка позволяла продолжить вакцинацию и в декабре.