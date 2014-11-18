  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург привезли 75,6 тыс. доз детской вакцины от гриппа
Сегодня, 15:28
171
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург привезли 75,6 тыс. доз детской вакцины от гриппа

0 0

Кроме того, стала известна дата начала прививочной компании.

На фармбазу в Северной столице доставлена первая за сезон партия вакцины от гриппа "Ультрикс квадри" для детей. Об этом сообщила пресс-служба комздрава города.

Петербургские поликлиники получили 75 тыс. доз препарата. Они были приобретены за счёт федеральной казны. В скором времени ожидается аналогичная поставка для взрослых.

Также в ведомстве уточнили, что прививочная компания в городе на Неве стартует 28 августа.

 Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.

Фото: Pxhere

 

Теги: грипп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии