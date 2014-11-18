В Петербург привезли 75,6 тыс. доз детской вакцины от гриппа

На фармбазу в Северной столице доставлена первая за сезон партия вакцины от гриппа "Ультрикс квадри" для детей. Об этом сообщила пресс-служба комздрава города.
Петербургские поликлиники получили 75 тыс. доз препарата. Они были приобретены за счёт федеральной казны. В скором времени ожидается аналогичная поставка для взрослых.
Также в ведомстве уточнили, что прививочная компания в городе на Неве стартует 28 августа.
Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.
Фото: Pxhere
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