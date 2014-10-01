Петербуржцам напомнили, где можно сделать прививку от гриппа

За прошедшую неделю прививки сделали более 15 тысяч горожан.

В Петербурге с конца августа началась кампания по вакцинации от гриппа. Привиться можно как в городских поликлиниках, так и в 42 мобильных пунктах, расположенных в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За прошедшую неделю прививки сделали более 15 тысяч горожан. Пункты вакцинации обычно находятся у станций метро или торговых центров.

В прошлом году план иммунизации был выполнен еще в ноябре. В этом году он увеличен на 230 тысяч человек: планируется привить 3 миллиона 472 тысячи человек, что составляет 61,6% от общего населения. К 12 сентября вакцинировано уже 11,1% горожан.