Смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года

Наиболее сильно пандемия ударила по бедным и развивающимся странам.

Число смертей, вызванных COVID-19, с начала 2021 года уже превысило показатели всего 2020 года. Эту статистику приводит издание The Wall Street Journal.

По данным на 10 июня с начала годе от коронавируса скончалось 1 884 миллиона человек. А за весь 2020 год, в который пандемия началась, официально умерло 1 880 миллионов человек.

По данным издания, пандемия сильно ударила по бедным и развивающимся странам, однако коронавирус пришел туда позже, чем в развитие страны. Но всё равно COVID-19 пришел в эти государства до того, как там появились вакцины. В начале года более 70% заболеваний приходилось на Европу и Северную Америку, то сейчас около 80% новых кейсов – это пациенты из Южной Америки, Азии и Африки.

По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в мире заболело 175 миллионов человек. Больше всего заболевших было в США – 33 миллиона. Второе место сейчас занимает Индия, где зарегистрировали 29 миллионов случаев. Замыкает тройку Бразилия с 17 миллионами заболевших.

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