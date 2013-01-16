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Эпидемиолог заявила, что некоторые переболевшие коронавирусом жалуются на онемение конечностей
Сегодня, 10:45
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Эпидемиолог заявила, что некоторые переболевшие коронавирусом жалуются на онемение конечностей

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С этим столкнулись 8% пациентов.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что около 8% пациентов, которые переболели коронавирусом, жалуются на онемение конечностей и снижение чувствительности.

На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов,- сказала она.

По словам Пшеничной, это может быть из-за снижения питания нервных волокон в острый период болезни. Сахарный диабет тоже мог внести свой вклад в клинические проявления, отметила эпидемиолог.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, онемение конечностей
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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