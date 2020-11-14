Еще 862 человека подхватили коронавирус в Петербурге

Уже второй день Северная столица занимает третье место в стране по числу зараженных. Раньше город был на второй строчке.

За минувшие сутки в городе на Неве обнаружили 862 новых случаев заражения COVID-19. Скончались от болезни 357 местных жителей. За весь период пандемии победить недуг смогли 9 166 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 13 июня.

Накануне коронавирус обнаружили у 14 723 россиян. Известно, что 16 процентов из них переносят инфекцию без симптомных проявлений. На сегодняшний день первое место в стране по числу заболевших занимает Москва - здесь болезнь нашли у 7704 человек. Московская область поменялась местами с Петербургом - теперь она заняла вторую позицию в связи с тем, что тут вирус выявили у 953 жителей. На третьем месте вторые сутки находится Северная столица, в которой коронавирусом болеют 862 человека. В Ленобласти количество ковид-пациентов выросло на 101 человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки в Петербурге сдали анализы на коронавирус 27 797 человек. За этот же период по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 9 710 горожан.

Тем временем у Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе места в стационарах стремительно заполняются.

Фото: Piter.tv