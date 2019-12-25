По словам граждан, у больницы они увидели очередь из более 20 машин скорой помощи.

Петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы. Об этом вечером 11 июня пишет "Фонтанка". По словам граждан, у больницы они увидели очередь из более 20 машин скорой помощи.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня у Покровской больницы на Васильевском острове вновь заметили очередь из карет скорой помощи. В администрации Покровской больницы объяснили очередь из карет скорой помощи около стационара. "Пробка" образовалась из-за повышенного количества госпитализаций после выходных.

Ранее мы писали, что Мариинская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19.

Фото: Piter.tv