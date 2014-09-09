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Мариинская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19
Сегодня, 18:53
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Мариинская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19

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В феврале этого года медучреждение частично перешло к плановому приёму больных.

С 17 июня петербургская Мариинская больница полностью переводится на лечение больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает "Фонтанка". 

Известно, что в феврале этого года медучреждение частично перешло к плановому приёму больных. Можно предположить, что данная мера связана с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что резкий рост происходит из-за цикличности вирусной активности.

Ранее мы писали, что смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, лечение, мариинская больница
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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