Мариинская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19

В феврале этого года медучреждение частично перешло к плановому приёму больных.

С 17 июня петербургская Мариинская больница полностью переводится на лечение больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает "Фонтанка".

Известно, что в феврале этого года медучреждение частично перешло к плановому приёму больных. Можно предположить, что данная мера связана с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что резкий рост происходит из-за цикличности вирусной активности.

Ранее мы писали, что смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года.

Фото: Piter.tv