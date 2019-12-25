Ряд петербургских больниц вернется к плановой работе с 22 февраля

В части учреждений освободят некоторое количество коек для плановых пациентов.

Ряд петербургских больниц вернулся или вскоре вернется к плановой работе. Как сообщили в пресс-службе Смольного, к плановому приему пациентов частично перешли вновь Мариинская больница и Детская городская больница №5 им. Филатова, где пока сохраняется небольшое количество коронавирусных коек.

Известно, что полностью вернулась к профильному приему и психиатрическая больница № 1 имени Кащенко, возобновили привычную работу и четыре федеральных стационара: 442-й госпиталь, Центр имени Алмазова, Военно-медицинская академия и НИИ фтизиопульмонологии.

С 22 февраля на штатный режим перейдут Городская многопрофильная больница №2, горбольница №33, клиническая больница святителя Луки. С 1 марта к плановой работе вернутся больница Петра Великого, НКЦ имени Соколова, освободится часть коек для плановой помощи и в Александровской больнице.

Сейчас коронавирусным больным и пациентам с пневмониями по-прежнему помогают в 16 городских и 5 федеральных больницах, где развернуты 9273 инфекционные койки. Чуть меньше половины из них свободны.

Также мы писали, что пункты вакцинации от коронавируса откроются в пяти ТРЦ Петербурга 24 февраля.

Фото: Piter.TV