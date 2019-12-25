Пункты вакцинации от коронавируса откроются в пяти ТРЦ Петербурга 24 февраля

Также в город приедет первая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

На следующей неделе в Петербурге появится 5 прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передала пресс-служба Смольного.

Пункты развернут 24 февраля. Ранее стало известно, в каких именно ТРЦ. Среди них — ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе, "Ситимолл" на Коломяжском проспекте, "Охта Молл" на Якорной улице, "Стокманн" на Невском проспекте и "Европолис" на Полюстровском проспекте. В планах открыть еще 10.

Всего на данный момент в городе работают 126 прививочных пунктов. Из них 107 — в городских поликлиниках, 2 — в федеральных, 17 — в частных учреждениях. По соглашению с Минздравом РФ должно быть открыто 146 прививочных пунктов и организована работа 5 выездных прививочных бригад.

До конца февраля в город поступит 45,7 тыс. доз вакцины "Спутник V", а также 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона". Это будет первая партия этой вакцины.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявил о том, что план по вакцинации в Петербурге будет выполнен к 1 июля 2021 года.

Фото: Piter.TV