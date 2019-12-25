Названы торговые центры, в которых будут прививать от коронавируса

Пункты вакцинации откроются в пяти точках.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "78" перечислил торговые центры, где будут прививать горожан от коронавируса. Пункты вакцинации откроются в пяти точках. В их числе, ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе, "Ситимолл" на Коломяжском проспекте, "Охта Молл" на Якорной улице, "Стоканн" на Невском проспекте и "Европолис" на Полюстровском проспекте.

По словам Эргашева, в этих торговых центрах оборудуют несколько комнат для обследования и регистрации пациентов. В них создадут стерильные условия для вакцинации.

За прошедшие сутки, в Петербурге выявили 1 094 новых заболевших коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписали 3 234 горожан, умерли 42 человека. С начала пандемии число инфицированных выросло до 357 475, вылечить удалось 27 825 пациентов, 10 639 скончались.

Ранее Комздрав разъяснил противопоказания для прививки от коронавируса.

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