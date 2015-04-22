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Комздрав разъяснил противопоказания для прививки от коронавируса
Сегодня, 20:54
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smirenny

Комздрав разъяснил противопоказания для прививки от коронавируса

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По мнению специалистов, чем человек старше, тем важнее пройти вакцинацию.

В четверг, 18 февраля, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире программы "Петербург против коронавируса" на канале "Санкт-Петербург" заявил, что в прививке от коронавируса больше всех нуждаются горожане старшего возраста, однако имеются и противопоказания. 

Особое внимание необходимо уделить хроническим заболеваниям. В случае, если они есть, нужно пройти консультацию у врача, назвать принимаемые препараты, и только после этого медик решит, прививаться от коронавируса или нет. Лисовец уточнил, что  инсульт не является противопоказанием к вакцинации. Но другой случай – тяжелая аллергия, а также перенесенные за последние пару недель инфекционные заболевания.

Более 160 тысяч петербуржцев получили прививку первым компонентом препарата, а 50 тысяч человек уже завершили цикл. 

Ранее мы писали, что Петербургу хватит коек для госпитализации пожилых и диабетиков с коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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