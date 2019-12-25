Лисовец: "Петербургу хватит коек для госпитализации пожилых и диабетиков с коронавирусом"

Петербургу должно хватить коечного резерва, чтобы госпитализировать с подозрением на коронавирус всех лиц старше 70 лет и диабетиков старше 50 лет. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Лисовец рассказал о новых рекомендациях Минздрава, согласно которым в больницу необходимо класть всех людей их групп высокого риска. Это и люди старше 70 лет и люди с ожирением, сахарным диабетом и иными хроническими заболеваниями.
Среди них фиксируется самый высокий уровень летальности.
Дмитрий Лисовец, глава Комздрава
Также госпитализации должны подлежать все диабетики старше 50 лет. На 1 января 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 174 116 больных диабетом, среди них получают инсулинотерапию почти 41 тыс. граждан.
В Петербурге на сегодняшний день развернуто 9523 койки для больных коронавирусом с и внебольничными пневмониями. Из них свободны 3882 койки, что составляет 40,8%.
Сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга коллективно привились от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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