Лисовец: "Петербургу хватит коек для госпитализации пожилых и диабетиков с коронавирусом"

Дмитрий Лисовец рассказал о новых рекомендациях Минздрава, согласно которым в больницу необходимо класть всех людей их групп высокого риска.

Петербургу должно хватить коечного резерва, чтобы госпитализировать с подозрением на коронавирус всех лиц старше 70 лет и диабетиков старше 50 лет. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Лисовец рассказал о новых рекомендациях Минздрава, согласно которым в больницу необходимо класть всех людей их групп высокого риска. Это и люди старше 70 лет и люди с ожирением, сахарным диабетом и иными хроническими заболеваниями.

Среди них фиксируется самый высокий уровень летальности. Дмитрий Лисовец, глава Комздрава

Также госпитализации должны подлежать все диабетики старше 50 лет. На 1 января 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 174 116 больных диабетом, среди них получают инсулинотерапию почти 41 тыс. граждан.

В Петербурге на сегодняшний день развернуто 9523 койки для больных коронавирусом с и внебольничными пневмониями. Из них свободны 3882 койки, что составляет 40,8%.

Сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга коллективно привились от коронавируса.

Фото: Piter.tv