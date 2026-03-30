Дмитрий Лисовец ответил на вопросы петербуржцев о работе Территориального фонда ОМС

Бюджет фонда на 2026 год приближается к 186 миллиардам рублей, и все средства направляются на развитие здравоохранения в Петербурге.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Дмитрий Лисовец ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся системы ОМС в Петербурге, в беседе с "Петербургским дневником" .

Лисовец сообщил, что доходы бюджета ТФОМС за 2025 год были исполнены на 100,8%, что позволяет медицинским организациям оказать помощь большему числу пациентов. По словам Лисовца, причинами высокого дохода стали увеличение числа пролеченных иногородних пациентов и размещение свободных средств в коммерческих банках, что принесло дополнительно почти сто миллионов рублей. Эти средства были направлены на оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС.

Руководитель также объяснил, что основные источники финансирования системы ОМС — это страховые взносы работодателей за работающих граждан и региональных властей за неработающих. Собранные средства направляются из федерального фонда в территориальный фонд ОМС в виде субвенции, которая является самым крупным источником финансирования. Он отметил, что в Петербурге число застрахованных возрастает год от года, и на 2026 год субвенция составляет порядка 161 миллиарда рублей.

Кроме того, Лисовец рассказал о других источниках доходов, включая средства, перечисляемые городом для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации, а также доходы от оказания помощи жителям, застрахованным в других субъектах. Он также подчеркнул важность подушевого норматива, который определяет объем средств на оказание медицинской помощи на одного человека. В Санкт-Петербурге этот показатель на 20% выше, чем в других регионах, и составляет около 29 тысяч рублей.

Лисовец объяснил, что жители других регионов могут получать медицинскую помощь в Петербурге без необходимости перестраховываться, если у них есть направление от врача. Медицинские организации выставляют счета ТФОМС Санкт-Петербурга, который затем направляет их в территориальный фонд другого региона для возмещения расходов.

Бюджет фонда на 2026 год приближается к 186 миллиардам рублей, и все средства направляются на развитие здравоохранения в Петербурге. Основные расходы фонда связаны с зарплатами медицинских работников, закупками медикаментов и коммунальных услуг.

