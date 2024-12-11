Дмитрий Лисовец назначен врио директора Территориального фонда ОМС

До этого он был советником главы Северной столицы.

С 05 июня 2025 года временное исполнение обязанностей директора государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт‑Петербурга" возложено на заместителя директора этого учреждения Дмитрия Лисовца. Об этом сообщили в Смольном.

Напомним, решением губернатора города Александра Беглова 10 ноября 2024 года Дмитрий Лисовец был освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению Петербурга и с 11 ноября был назначен на должность советника главы Северной столицы.

Ранее городская поликлиника №60 Пушкинского района получила флюорограф.

Фото: ВКонтакте/ Дмитрий Лисовец