Кадровые изменения вновь произошли в Смольном

Дмитрий Лисовец стал советником губернатора города.

В петербургской администрации вновь произошли кадровые изменения, рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, решением губернатора города Александра Беглова 10 ноября Дмитрий Лисовец освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению Петербурга и с 11 ноября назначен на должность советника главы Северной столицы.

Также с 11 ноября временное исполнение обязанностей председателя городского комитета по здравоохранению возложено на заместителя председателя ведомства Юрия Шишкина. Ранее он был главным врачом Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №9".

А на прошлой неделе новые должности получили Валерий Москаленко и Игорь Потапенко.

Фото: Piter.TV