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Кадровые изменения вновь произошли в Смольном
Сегодня, 10:37
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Кадровые изменения вновь произошли в Смольном

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Дмитрий Лисовец стал советником губернатора города.

В петербургской администрации вновь произошли кадровые изменения, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Так, решением губернатора города Александра Беглова 10 ноября Дмитрий Лисовец освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению Петербурга и с 11 ноября назначен на должность советника главы Северной столицы. 

Также с 11 ноября временное исполнение обязанностей председателя городского комитета по здравоохранению возложено на заместителя председателя ведомства Юрия Шишкина. Ранее он был главным врачом Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №9". 

А на прошлой неделе новые должности получили Валерий Москаленко и Игорь Потапенко. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кадровые изменения, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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