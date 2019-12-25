Кадровые изменения вновь произошли в Смольном

В петербургской администрации вновь произошли кадровые изменения, рассказали в пресс-службе Смольного.
Так, решением губернатора города Александра Беглова 10 ноября Дмитрий Лисовец освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению Петербурга и с 11 ноября назначен на должность советника главы Северной столицы.
Также с 11 ноября временное исполнение обязанностей председателя городского комитета по здравоохранению возложено на заместителя председателя ведомства Юрия Шишкина. Ранее он был главным врачом Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №9".
А на прошлой неделе новые должности получили Валерий Москаленко и Игорь Потапенко.
Фото: Piter.TV
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