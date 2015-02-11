Городская поликлиника №60 Пушкинского района получила флюорограф

По программе модернизации первичного звена здравоохранения новый цифровой флюорограф отечественного производства установили в поликлиническом отделении №67 Городской поликлиники №60.

Городская поликлиника №60 Пушкинского района получила новое медицинское оборудование. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения новый цифровой флюорограф отечественного производства установили в поликлиническом отделении №67 Городской поликлиники №60 Пушкинского района.

Цифровой флюорограф предназначен для профилактических и диагностических исследований органов грудной клетки. Аппарат поможет выявить заболевания легких, грудного отдела позвоночника, ребер и сердца без предварительной подготовки пациента.

Модернизация поликлиник проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В 2025 году уже прошли диспансеризацию 1,2 млн петербуржцев.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб