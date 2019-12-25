В 2025 году уже прошли диспансеризацию 1,2 млн петербуржцев

Общий план профилактических мероприятий в этом году – 5,1 млн горожан.

В I квартале 2025 года диспансеризацию прошли на 200 тыс. больше взрослых жителей Петербурга, чем годом ранее. Проверили свое здоровье 1,2 млн человек, рассказали 11 апреля в Смольном.

Общий план профилактических мероприятий в этом году – 5,1 млн горожан. Взрослые местные жители могут проходить медицинские осмотры в поликлинике и по месту работы или учебы. Диспансеризация включает скрининг с целью раннего выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевтом и определение показаний для консультаций с врачами и другие процедуры.

Люди до 40 лет должны проходить диспансеризацию раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно. Записаться на проверку здоровья получится через Единую справочную службу по телефону "122", портал "Госуслуг", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

Ранее на Piter.TV: врачи из Ленобласти стали зарабатывать больше медиков из Петербурга.

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