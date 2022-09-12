Врачи из Ленобласти стали зарабатывать больше медиков из Петербурга

Среди всех регионов Ленинградская область заняла в в рейтинге 15-е место.

Аналитики hh.ru подвели итоги первой четверти 2025 года и выяснили, в каких российских регионах больше всего платят работникам медицинской сферы. Данными проведенного сервисом рейтинга поделились в "Вечернем Петербурге".

Так, стало известно, что Санкт-Петербург занял в топе 19-е место, едва преодолев планку в 99 тыс. рублей. Северную столицу обскакала Ленинградская область, занявшая 15-е место среди всех российских регионов с результатом в 100 тыс. рублей.

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата врача в России на данный момент достигла 98 тысяч рублей и это на 18 тысяч рублей больше, чем в начале прошлого года. Минимальные зарплаты для врачей в целом по стране достигли 53 тысяч (+7,8 тысячи), а максимальные доросли до уровня в 180 тысяч (+32,7 тысячи за год). Аналитики сервиса hh.ru

Рекордсменом по средней зарплате для врачей стал Ямало-Ненецкий автономный округ – там предлагают самую высокую оплату труда медиков в 158 тыс. рублей. При этом местные соискатели, согласно данным аналитиков, хотят зарабатывать в среднем на 20 тыс. больше.

На втором месте по уровню зарплат врачей — Сахалинская область (156 тысяч рублей). На третьем месте — Москва (144,9 тысячи рублей). Также в рейтинге регионов с самыми выгодными зарплатами для врачей Магаданская область (130 тысяч), Камчатский край (120 тысяч), Тыва (120 тысяч), Якутия (120 тысяч), а также ХМАО, Амурская и Московская область. Аналитики сервиса hh.ru

Регионом с самыми низкими доходами врачей назван Алтайский край (62,5 тыс. рублей). Следом за ним идут Ставропольский край (65,2 тыс. рублей) и Самарская область (72,8 тыс. рублей).

Ранее мы сообщали, что с 31 марта по 6 апреля в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8%.

Фото: Piter.TV