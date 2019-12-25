С 31 марта по 6 апреля в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8%

Наибольшая доля заболевших приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В период с 31 марта по 6 апреля в Петербурге и Ленобласти отмечена тенденция снижения показателей заболеваемости ОРВИ, включая грипп. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 8 апреля.

Заболеваемость понизилась на прошлой неделе на 8,45%, темпы распространения ОРВИ находятся ниже эпидемического порога. Наибольшая доля заболевших приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет. Всего заболели 39,6 тыс. человек.

Среди негриппозных респираторных инфекций чаще выявляют РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Заболеваемость коронавирусом тоже демонстрирует снижение на 24,4%, составив 170 случаев. В Ленобласти стали меньше болеть гриппом и ОРВИ на 7,7%, всего выявили 12,6 тыс. случаев.

При появлении температуры, насморка, кашля, боли в горле обратитесь к врачу для диагностики и лечения, соблюдайте назначенный режим и главное не занимайтесь самолечением.

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