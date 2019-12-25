Cотрудники Музея истории Санкт-Петербурга коллективно привились от коронавируса

Первый компонент получили 80 сотрудников.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга в рамках профилактических мер по борьбе с COVID-19 организовал коллективную вакцинацию сотрудников музея от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ГМИ СПб.

На базе Городской поликлиники №32 Петроградского района прошел первый этап прививочной кампании, в котором приняли участие 80 человек. Это музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие сотрудники, контактирующие с посетителями.

Как отметил директор музея Владимир Кириллов, организация массовой вакцинации работников имеет важное значение в сохранении их здоровья и способствует скорейшему возвращению к полноценной деятельности учреждений.

Наш музей ежегодно посещают более 2,5 миллиона жителей и гостей Северной столицы. А его центральный объект – Петропавловская крепость - стал излюбленным местом отдыха и прогулок горожан. Поэтому крайне важно обеспечить максимальную безопасность наших сотрудников. Владимир Кириллов, директор ГМИ СПб

Планы по вакцинации в Петербурге урезали почти в три раза.

Фото: Piter.TV