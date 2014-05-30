Планы по вакцинации в Петербурге урезали почти в три раза

В среду, 17 февраля, директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов рассказал в интервью "Фонтанке", что планы по вакцинации населения Петербурга изменились.
Власти города теперь планируют привить 1,2 миллиона горожан – это почти в три раза меньше заявленных ранее цифр в 3,5 миллиона жителей. Новую цифру прописали в проекте "Вакцинация".
Показателей хотят достичь через полгода. Методологию расчета разработала рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.
Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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