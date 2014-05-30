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Планы по вакцинации в Петербурге урезали почти в три раза
Сегодня, 22:56
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smirenny

Планы по вакцинации в Петербурге урезали почти в три раза

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Новые показатели прописали в региональном проекте "Вакцинация".

В среду, 17 февраля, директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов рассказал в интервью "Фонтанке", что планы по вакцинации населения Петербурга изменились. 

Власти города теперь планируют привить 1,2 миллиона горожан – это почти в три раза меньше заявленных ранее цифр в 3,5 миллиона жителей. Новую цифру прописали в проекте "Вакцинация". 

Показателей хотят достичь через полгода. Методологию расчета разработала рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19. 

Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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Филатов Зорий
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