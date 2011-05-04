В Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса

Вакцина расфасована по одной дозе в каждой ампуле. Такая фасовка удобна для медиков.

В среду, 17 февраля, Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса. На этот раз – 48 400 комплектов доз. Об этом сообщили в Смольном со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения COVID-19.

В скором времени препарат доставят в пункты вакцинации. Специалисты стали расфасовывать по одной дозе в каждой ампуле – это удобно для медиков. До этого вакцину производили в ампулах по пять доз: для этого приходилось ждать, пока соберется группа из желающих.

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Фото: Piter.TV