Ученые СПбГУ рассказали, когда в Петербург придет третья волна коронавируса

Резкий приток новых больных может произойти осенью.

В среду, 17 февраля, профессор СПбГУ Алексей Яковлев составил прогноз, судя по которому, через полгода может начаться третья волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в издании "РБК".

Яковлев отметил, что течение болезни похоже на "испанку", поэтому новый и резкий приток больных может произойти уже осенью. Ученый предположил, что коронавирусная инфекция продержится в течение трех лет – это характерно для гриппа. Также Яковлев напомнил, что осенью и зимой в Петербурге почти не фиксировали случаи заболевания гриппом. Поэтому предполагается, что COVID-19 "победил грипп и станет теперь нашим главным респираторным вирусом". К тому же есть опасения, что к осени до Петербурга дойдет новый штамм болезни.

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Фото: Piter.TV