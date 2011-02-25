Дома престарелых и ПНИ проводят вакцинацию от коронавируса

Прививку поставили 735 получателей социальных услуг, живущих в подведомственных стационарных учреждениях.

В среду, 17 февраля, журналисты издания "Невские Новости" узнали, сколько сотрудников и постояльцев ПНИ и домов престарелых получили прививку от коронавируса.

В пресс-службе комитета по социальной политике отметили, что в ведении комитета находится 51 учреждение: в том числе восемь психоневрологических интернатов, семь домов общего типа, а также пять домов-интернатов для детей с отклонением в умственном развитии и центр учета и социального обслуживания лиц БОМЖ.

Чиновники рассказали, что прививку получили уже 735 постояльцев подведомственных стационарных учреждениях. Также вакцинировали 822 сотрудника. Перед вакцинацией врач осматривает человека, контролирует температуру, замеряет сатурацию, оказатели артериального давления, аускультацию дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Комитет планирует продолжать вакцинацию среди сотрудников и получателей социальных услуг учреждений, находящихся в ведении комитета.

Ранее мы писали, что в Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV