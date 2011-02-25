  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дома престарелых и ПНИ проводят вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 18:32
106
smirenny

Дома престарелых и ПНИ проводят вакцинацию от коронавируса

0 0

Прививку поставили 735 получателей социальных услуг, живущих в подведомственных стационарных учреждениях.

В среду, 17 февраля, журналисты издания "Невские Новости" узнали, сколько сотрудников и постояльцев ПНИ и домов престарелых получили прививку от коронавируса.

В пресс-службе комитета по социальной политике отметили, что в ведении комитета находится 51 учреждение: в том числе восемь психоневрологических интернатов, семь домов общего типа, а также пять домов-интернатов для детей с отклонением в умственном развитии и центр учета и социального обслуживания лиц БОМЖ.

Чиновники рассказали, что прививку получили уже 735 постояльцев подведомственных стационарных учреждениях. Также вакцинировали 822 сотрудника. Перед вакцинацией врач осматривает человека, контролирует температуру, замеряет сатурацию, оказатели артериального давления, аускультацию дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Комитет планирует продолжать вакцинацию среди сотрудников и получателей социальных услуг учреждений, находящихся в ведении комитета.

Ранее мы писали, что в Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, пни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
esminarin
Сегодня 20:09

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии