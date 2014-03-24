В Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Накануне доставили 10,5 тысячи комплектов.

В Ленинградскую область накануне поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В регион привезли 10,5 тысячи комплектов доз препарата. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Вакцину "Спутник V" от COVID-19 приняло предприятие "Ленфарм". В ближайшее время вакцина будет распределена по районным больницам области.

С начала прививочной кампании в Ленобласть привезли более 48 тысяч комплектов вакцины.

Ранее Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России.

Фото: Piter.tv