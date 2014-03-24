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В Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
Сегодня, 8:09
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nastya960

В Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

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Накануне доставили 10,5 тысячи комплектов.

В Ленинградскую область накануне поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В регион привезли 10,5 тысячи комплектов доз препарата. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Вакцину "Спутник V" от COVID-19 приняло предприятие "Ленфарм". В ближайшее время вакцина будет распределена по районным больницам области.

С начала прививочной кампании в Ленобласть привезли более 48 тысяч комплектов вакцины. 

Ранее Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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